Боб Арум: Усик — выдающийся боксёр, Джошуа — хороший, но не выдающийся

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы британского боксёра Тайсона Фьюри, поделился мнением об украинце Александре Усике. Фьюри владеет поясом по версии WBC. Усик является чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO. Арум признался, что объединительный бой был бы очень интересным. При этом промоутер признал силу украинского боксёра.
Ранее Фьюри уже заявил, что не будет драться с Усиком, так как решил завершить карьеру.
«Усик был бы лучшим боксёром, с которым когда-либо дрался Фьюри. Я не знаю, как бы сам Тайсон отреагировал на это.
В боксе есть такое мнение, что хороший большой парень побьёт хорошего маленького парня. Но нужно смотреть, как бы всё сложилось. Усик — выдающийся боец. Энтони Джошуа — очень хороший боец, но не выдающийся», — цитирует Арума FightHype.
- 30 апреля 2022
-
20:24
-
19:33
-
19:11
-
17:22
-
17:10
-
16:35
-
14:52
-
14:03
-
13:33
-
12:33
-
11:49
-
11:32
-
10:42
-
09:59
-
09:18
-
00:28
- 29 апреля 2022
-
23:45
-
22:15
-
21:42
-
21:05
-
20:25
-
19:31
-
18:23
-
18:02
-
17:29
-
16:45
-
16:32
-
15:34
-
14:39
-
13:40
-
12:45
-
11:57
-
11:28
-
10:19
-
09:59