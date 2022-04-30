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Боб Арум: Усик — выдающийся боксёр, Джошуа — хороший, но не выдающийся

Боб Арум: Усик — выдающийся боксёр, Джошуа — хороший, но не выдающийся
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Промоутер Боб Арум, представляющий интересы британского боксёра Тайсона Фьюри, поделился мнением об украинце Александре Усике. Фьюри владеет поясом по версии WBC. Усик является чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO. Арум признался, что объединительный бой был бы очень интересным. При этом промоутер признал силу украинского боксёра.

Ранее Фьюри уже заявил, что не будет драться с Усиком, так как решил завершить карьеру.

«Усик был бы лучшим боксёром, с которым когда-либо дрался Фьюри. Я не знаю, как бы сам Тайсон отреагировал на это.

В боксе есть такое мнение, что хороший большой парень побьёт хорошего маленького парня. Но нужно смотреть, как бы всё сложилось. Усик — выдающийся боец. Энтони Джошуа — очень хороший боец, но не выдающийся», — цитирует Арума FightHype.

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