Романов: я просто хочу взять чёрный пояс

Молдавский боец Александр Романов рассказал о желании получить чёрный пояс
«Это мой следующий шаг в професиональной карьере. Думаю, через год я получу чёрный пояс. Что касается UFC, я просто хочу взять пояс. Хочу пояс. Все, кто приходит в UFC, хотят завоевать этот пояс. Я не какой-то сумасшедший парень, который пришёл сюда развлекаться. Я тоже хочу этот чёртов пояс», – сказал Романов после боя.
В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.
Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. Таким образом, Романов одержал 16-ю победу в 16-ти боях в смешанных единоборствах.
В главном бою турнира эквадорский боец Марлон Вера сразился с американцем Робом Фонтом.
Бой продлился все пять раундов и завершил победой Веры решением судей. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 7 поражений.
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