Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в первом раунде
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Американский боксёр Нико Али Уолш, внук легендарного Мохаммеда Али, праздновал победу нокаутом в поединке с соотечественником Алехандро Ибарру. Али Уолш одолел соперника уже в первом раунде после того, как удачно провёл двойку.
Эта победа стала для Нико уже пятой в профессионалах, при этом он ни разу не терпел поражения. В предыдущем бою Али Уолш отправил в нокаут соотечественника Джеремию Йегера. Тогда ему потребовалось несколько больше времени для победы — её он добыл во втором раунде. При этом Нико в том поединке резко переступает с ноги на ногу, повторяя тем самым движения, который любил проделывать сам Мохаммед Али.
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