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«Я сам запутался, вот и всё». Чимаев ответил на критику в адрес Тилла

«Я сам запутался, вот и всё». Чимаев ответил на критику в адрес Тилла
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил фанатам, предположившим, что его приятель Даррен Тилл негативно повлиял на его подготовку к турниру UFC 273, где он встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

«Нет никакого дурного влияния. Всё в порядке. Как вообще можно об этом говорить, когда всё наоборот — Даррен помогал мне в тренировочном лагере. Я просто запутался в бою, вот и всё. Это единственная причина. Я был чрезмерно взволнован. Честно говоря, это был хороший урок, и я доволен результатом», — приводит слова Чимаева MMA Maniaсо ссылкой на его интервью для Hustle MMA.

Бой Чимаева и Бёрнса состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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