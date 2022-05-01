Орловский назвал свои ошибки в победном бою с Коллье

Белорусский боец UFC Андрей Орловский высказался по поводу своего боя с американцем Джейком Коллье. Бой продлился все три раунда и завершился победой Орловского раздельным решением судей.

«Я очень расстроен своим выступлением, потому что опять не следовал плану на бой. Я должен был двигаться в стороны, бить и уходить, бить и уходить, но вместо этого встал перед ним как истукан и принимал удары. Кроме того, мне надо больше работать над своей борьбой – я чуть было не лишился победы, пропустив тейкдаун в третьем раунде. Но, слава богу, я стал на один шаг ближе к своей цели», – заявил Орловский на пресс-конференции после боя.

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