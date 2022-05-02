«Кто хочет подраться?» Чимаев обратился к Адесанье и Усману

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал в своих социальных сетях новую запись, в которой обратился к Исраэлю Адесанье и Камару Усману.

«Кто хочет подраться?» — написал Чимаев.

В последний раз Чимаев выходил в октагон 10 апреля. Тогда Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Чимаев ответил фанатам, предположившим, что его приятель Даррен Тилл негативно повлиял на его подготовку к турниру UFC 273, где он встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

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