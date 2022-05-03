Биспинг определил фаворита в бою между Оливейрой и Гэтжи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что бразильский чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра сумеет защитить пояс в поединке с американцем Джастином Гэтжи.
«Конечно, важный вопрос заключается в том, сможет ли Оливейра выдержать мощь ударов Джастина Гэтжи. Но послушайте, этот парень идёт на серии из 10 побед. Думаю, что если Чарльз немного измотает Джастина в стойке, то в какой-то момент он сможет перевести его в партер.
Я не очень уверен в этом прогнозе, но поставлю на победу Чарльза Оливейры. Думаю, он завершит поединок приёмом в четвёртом или пятом раунде», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.
Бой между Оливейрой и Гэтжи должен состояться 8 мая на турнире UFC 274.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 3 мая 2022
-
10:17
-
09:10
-
07:47
-
04:20
-
00:48
-
00:07
- 2 мая 2022
-
22:47
-
20:33
-
20:13
-
18:48
-
17:26
-
16:20
-
15:34
-
14:59
-
13:12
-
12:30
-
11:47
-
10:59
-
09:28
-
08:55
-
07:58
-
00:26
- 1 мая 2022
-
23:20
-
22:24
-
21:29
-
20:11
-
19:41
-
18:23
-
17:17
-
16:33
-
16:09
-
15:26
-
15:14
-
14:19
-
13:47