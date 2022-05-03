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Биспинг определил фаворита в бою между Оливейрой и Гэтжи

Биспинг определил фаворита в бою между Оливейрой и Гэтжи
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что бразильский чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра сумеет защитить пояс в поединке с американцем Джастином Гэтжи.

«Конечно, важный вопрос заключается в том, сможет ли Оливейра выдержать мощь ударов Джастина Гэтжи. Но послушайте, этот парень идёт на серии из 10 побед. Думаю, что если Чарльз немного измотает Джастина в стойке, то в какой-то момент он сможет перевести его в партер.

Я не очень уверен в этом прогнозе, но поставлю на победу Чарльза Оливейры. Думаю, он завершит поединок приёмом в четвёртом или пятом раунде», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.

Бой между Оливейрой и Гэтжи должен состояться 8 мая на турнире UFC 274.

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