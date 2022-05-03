Глава Hardcore Fighting предложил $ 1 млн Амирану Сардарову и Моргенштерну за бой в Дубае

Основатель профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов предложил рэперу Алишеру Моргенштерну и блогеру Амирану Сардарову устроить их бой в Дубае.
«Уже, наверно, больше двух недель мы наблюдаем за перепалками рэпера Алишера Моргенштерна и известного YouTube-блогера, основателя поп-ММА Амирана Сардарова. В одной их переписке появилось слово, после которого приходим мы, а именно бой. У меня к вам предложение, парни. Давайте здесь, в Дубае, на Coca-Cola Arena сделаем вам бой по боксу, по ММА, как хотите.
Алишер, ты в своё время был готов драться за 20 млн рублей. Ну так давай чуть-чуть добавим и предложим по 500 тысяч долларов каждому из вас. Я думаю, это будет интересно. Но одно условие: бой может закончиться либо нокаутом, либо медицински обоснованным отказом от продолжения боя. Давайте сделаем это, парни. Жду ваш ответ», — сказал Сульянов в своих социальных сетях.
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