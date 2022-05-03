Сауль Альварес отверг предложение на $ 100 млн

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес отклонил предложение от Premier Boxing Champions о проведении двух боёв с гарантией $ 100 млн. Об этом информирует BoxingScene. Вместо этого, напомним, Альварес принял предложение от DAZN на проведение трёх поединков.
Том Браун, чья компания TGB Promotions представляет интересы Спенса и Джермалла Чарло, сообщил, что Premier Boxing Champions предложил Альваресу гарантию в $ 45 млн за бой с Джермаллом и, если бы он вышел победителем этого противостояния, гарантию в $ 55 млн за бой либо с Эрролом Спенсом, либо с Дэвидом Бенавидесом.
Следующий поединок Альварес проведёт с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом. Их бой состоится в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе.
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