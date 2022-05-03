Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес отверг предложение на $ 100 млн

Сауль Альварес отверг предложение на $ 100 млн
Комментарии

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес отклонил предложение от Premier Boxing Champions о проведении двух боёв с гарантией $ 100 млн. Об этом информирует BoxingScene. Вместо этого, напомним, Альварес принял предложение от DAZN на проведение трёх поединков.

Том Браун, чья компания TGB Promotions представляет интересы Спенса и Джермалла Чарло, сообщил, что Premier Boxing Champions предложил Альваресу гарантию в $ 45 млн за бой с Джермаллом и, если бы он вышел победителем этого противостояния, гарантию в $ 55 млн за бой либо с Эрролом Спенсом, либо с Дэвидом Бенавидесом.

Следующий поединок Альварес проведёт с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом. Их бой состоится в ночь с 7 на 8 мая мск в Лас-Вегасе.

Топ-7 крупнейших гонораров в истории бокса:

Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE! Сауль Альварес — Дмитрий Бивол. Главный бой в жизни российского чемпиона. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022