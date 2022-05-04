Чимаев может провести бой с Диазом на UFC 276

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может встретиться с американцем Нейтом Диазом. Их поединок может состояться на турнире по смешанным единоборствам UFC 276, который пройдёт в ночь на 3 июля мск. Кард боёв случайно попал в кадр во время недавнего подкаста, который вёл президент UFC Дана Уайт.
Фото: https://twitter.com/jedigoodman
Напомним, в декабре Диаз заявлял, что не станет драться с Чимаевым, мотивировав отказ тем, что Хамзат провёл не так много боёв в промоушене. Последний поединок Нейт провёл в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Что касается Чимаева, то он в последний раз сражался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Противостояние прошло на UFC 273 и продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату.
Хамзат Чимаев — Хоакину Бакли: гангстер, я тебя поимею!
- 4 мая 2022
-
00:40
- 3 мая 2022
-
23:41
-
22:21
-
21:28
-
20:09
-
19:04
-
18:13
-
17:20
-
16:39
-
15:41
-
14:26
-
13:31
-
12:40
-
11:26
-
10:17
-
09:10
-
07:47
-
04:20
-
00:48
-
00:07
- 2 мая 2022
-
22:47
-
20:33
-
20:13
-
18:48
-
17:26
-
16:20
-
15:34
-
14:59
-
13:12
-
12:30
-
11:47
-
10:59
-
09:28
-
08:55
-
07:58