Хамзат Чимаев обратился к Нейту Диазу после сообщения об их бое

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «твиттере», предложив американцу Нейту Диазу устроить поединок. Ранее появилась новость, что их бой может состояться на турнире UFC 276, который пройдёт в ночь на 3 июля мск.



«Давай подерёмся, тощий», — написал Чимаев.



Напомним, последний бой Чимаев провёл с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Бойцы встречались в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Диаз в последний раз сражался в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, уступив представителю Великобритании Леону Эдвардсу.

Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве: