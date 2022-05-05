Усик: не верю в то, что Фьюри ушёл на пенсию

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик отреагировал на новость о том, что британец Тайсон Фьюри завершил карьеру.

«Верю ли я, что Тайсон вышел на пенсию? Нет, не верю», — сказал Усик на YouTube-канале Blockasset.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом, состоявшемся в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.

Следующий бой Усик проведёт с представителем Великобритании Энтони Джошуа 25 июля. Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

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