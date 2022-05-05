Джошуа намерен нокаутировать Усика в бою-реванше

Британский боксёр Энтони Джошуа рассказал о плане на предстоящий бой-реванш с украинцем Александром Усиком.

«Бой с Усиком длился 12 раундов. Это был мой план на игру, потому что я думал, что смогу конкурировать с ним как боксер. И я думаю, что он выиграл на два раунда больше, чем я. Вот так он и стал чемпионом. Поэтому цель сейчас — вернуться к истокам и победить нокаутом. Я всегда чувствую, когда боксирую, как дух соперников угасает. Честно говоря, когда вы смотрите этому человеку прямо в глаза и наблюдаете за его телом, вы можете читать их и наносить удар за ударом. Тогда этот человек медленно угасает», — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Бой между Джошуа и Усиком состоится 25 июля.

Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.