Стали известна дата следующего боя Магомеда Курбанова
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Непобеждённый российский боксёр Магомед Курбанов рассказал, когда проведёт свой следующий поединок. Напомним, последний бой 26-летнего Курбанова состоялся 7 мая 2021 года, когда россиянин одолел британца Лиама Смита единогласным судейским решением.
«С настроением и здоровьем всё хорошо. Долгий простой? Эмоции, конечно, зашкаливают: это сказывается даже на тренировках, где я все упражнения делаю очень мощно.
Дата моего нового боя определена — 2 июля. Поединок состоится в Екатеринбурге. Имя соперника пока не определено. Думаю, в ближайшие десять дней узнаю», — рассказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Всего на счету Курбанова 22 победы, 13 из которых он добыл нокаутом.
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