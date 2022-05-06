Штырков: у Бивола шикарный классический бокс. Его бой с Канело будет пушкой
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Российский боец ММА Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», поделился ожиданиями от поединка Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса. Боксёрский бой россиянина и мексиканца состоится в ночь на 8 мая. Дмитрий является непобеждённым боксёром.
«Я буду болеть за Бивола. У него есть качества, благодаря которым можно победить Канело. Мексиканец — машина? Да, конечно, машина. Но и машины проигрывают. Я считаю Бивола очень неудобным соперником для Альвареса. У него шикарный классический бокс, отличная выносливость, и бьёт очень неслабо. Хотя, может, его удар и послабее, чем у Канело. Конечно, Альварес тоже всё всем доказал уже. Бой будет пушка», — рассказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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