Глава RCC: бойцовские треугольники в ММА не работают

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко поделился ожиданиями от поединка Ивана Штыркова и Михаила Колобегова, который возглавит турнир RCC 11.
«Хочу сразу заметить, что бойцовские треугольники в ММА не работают. Да, Колобегов проигрывал Астахову, да, Штырков Астахова нокаутировал. Но это не означает, что Иван автоматически фаворит в противостоянии с Михаилом. Это интересная пара, где два бойца имеют хороший стиль с упором на ударную технику, оба идут вперёд и дают зрелищные поединки. Для Штыркова это очередной хороший вызов и возможность показать, в чём он добавил за то время, что провёл в АСА», — цитирует Клименко пресс-служба промоушена.
6 мая на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге состоится вечер профессиональных смешанных боевых единоборств RCC 11. На турнире выступят бойцы из России, Бразилии, Швейцарии и Киргизии.
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