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Физиев — дос Аньосу: я победил COVID, теперь настала твоя очередь, Рафа

Физиев — дос Аньосу: я победил COVID, теперь настала твоя очередь, Рафа
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Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев разместил новый пост в своём «твиттере», обратившись к бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом.

«Я победил COVID, теперь настала твоя очередь, Рафа», — сказал Физиев.

Напомним, последний бой Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, сразившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 поединков, одержав в них 11 побед и потерпев одно поражение.

Что касается дос Аньоса, то он в последний раз сражался с Ренато Мойкано. Победу единогласным решением судей тогда праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях.

Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:

«Этот бой — всё, о чём я мечтал». Выбираем лучший поединок года в UFC «Этот бой — всё, о чём я мечтал». Выбираем лучший поединок года в UFC
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