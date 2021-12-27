«Этот бой — всё, о чём я мечтал». Выбираем лучший поединок года в UFC

UFC успешно закрыл 2021 год. В этом году было место ошеломительным нокаутам, эффектным сабмишенам, громким апсетам и зрелищным боям. Настала очередь рассказать вам про лучшие бои уходящего года в UFC.

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Пётр Ян — Кори Сэндхеген, 30.10.2021, UFC 267

Несмотря на то, что у Сэндхегена был всего лишь месяц на подготовку к поединку, это не помешало американцу выдать бой жизни. В первых двух раундах Кори грамотно пользовался своей антропометрией (10 см разницы в росте и 8 см разницы в размахе рук), успешно перебивая россиянина с дальней дистанции и не подпуская его к себе.



Поначалу за Петра было боязно, но его тренерский штаб был готов к такому раскладу и вёл себя абсолютно спокойно и профессионально. В углу не было истеричных криков с мотивационными возгласами, а были только точечные подсказки без воды. Благо таким же собранным был наш боец, который воплощал свой гейм-план в жизнь.

В итоге то, что успешно делал Сэндхеген в первых раундах, уже к середине схватки легко читалось. Пётр выучил оппонента от корки до корки всего за 10 минут. Очень скоро наш боец взвинтил обороты и его уже было не остановить. Он не только вернул бой под свой контроль, но и доминировал во всех компонентах.



Ему даже удавались эффектные приёмы наподобие бэкфиста с левым хуком, отправившие Сэндхегена в нокдаун, или хай-кик в голову человека, который выше на 10 сантиметров. А грамотная работа в партере в исполнении Яна заслуживает отдельного упоминания, так как американец обещал затащить Петра в свои сети и перебороть его. Но ничего из заявленного Кори не удалось исполнить.



На выходе мы получили тактически выверенный перфоманс в исполнении Петра Яна, который заслуженно является одним из лучших бойцов организации. Хотя, несмотря на победу Яна единогласным решением судей, Сэндхеген всё-таки превзошёл нашего бойца по количеству точных попаданий (172 против 158).

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер, 06.11.2021, UFC 268

Эти бойцы показали то, за что мы любим единоборства. Они выдали настоящие качели, полные драмы. И это тот самый случай, когда не только зрители, но и бойцы получили удовольствие от экшна в октагоне. Оттого хочется увидеть реванш, желательно пятираундовый, чтобы подольше смаковать сие зрелище.

Они начали бой без раскачки. В первом раунде были неоднократные взаимные потрясения, но бойцы не только стояли на ногах, а ещё продолжали рубиться, не избегая ударов в ответ. Вообще здесь должна быть подпись «Классика мирового бокса». Но это смешанные единоборства, и здесь также не боятся заруб на встречных курсах. Особенно это касается Гэтжи с Чендлером. Не зря американские комментаторы нарекли их первую пятиминутку «лучшим первым раундом 2021 года».

Во втором раунде Чендлера отправили в тяжёлый нокдаун разящим правым апперкотом. Но Майкл поднялся после него и остался верен себе и публике, продолжив рубиться в стойке. Такая приверженность бескомпромиссным ударным разменам заслуживает уважения, хотя у него хорошие данные в борьбе, которые Железный, на самом-то деле, не демонстрировал уже давно.



А вот зазывания Чендлера за очередной добавкой ударов в третьем раунде после ранее пропущенных ещё одна вечная классика единоборств. Он шёл вперед с опущенными руками. Самое интересное, что пушечные удары от Гэтжи не останавливали Майкла, а раззадоривали. Но именно желание Чендлера вести открытый бой сыграло с ним злую шутку, так как Майк Бельтран в конечном итоге поднял руку Гэтжи, который вёл себя более хладнокровно, сдержанно и прагматично.

Бобби Грин — Рафаэль Физиев, 07.08.2021, UFC 265

Там где Физиев, там всегда экшн. Атаман Рафаэль не стесняется пользоваться своим богатым арсеналом из муай-тая, который не только эффектно выглядит, но которым спортсмен ещё и эффективно распоряжается. В августе в соперники Физиеву дали опытного Бобби Грина, который также знает толк в ярких перфомансах.



Первый раунд оказался не очень обильным на удары, зато бойцы нашли другой способ развлечь публику. Грин отрицательно кивал на успешные атаки Физиева и один раз пустился в бега от Атамана. А сам Рафаэль выкрикнул затяжное «Оооой» после точного попадания. Кроме того, они обменивались словами по ходу пятиминутки. Сами слова были подкреплены делом только в последующих двух раундах, и там мы увидели настоящее шоу Атамана.

Во второй пятиминутке Физиев исполнял «матрицу» на минималках, изящно уворачиваясь от ударов на средней дистанции. При этом он не забывал про свои прямые обязанности в октагоне — бить, что ему часто удавалось. А Бобби не только отрицательно кивал после пропущенных серий ударов, а вдобавок к этому просил добавки. Так на последней минуте бойцы устроили бескомпромиссную зарубу, от которой зал восторженно заорал.



В заключительном раунде мы увидели продолжение шоу. Но инициативу перехватил опытный американец, так как недостатки энергозатратного стиля Атамана всплыли наружу, о себе начала напоминать усталость. Грин грамотно пользовался этим, провоцируя Рафаэля своими фирменными киваниями добавить ещё ударов. Лоу-кики Атамана не впечатляли американца и тот просто пошёл на Физиева тараном собирать удары. Бобби с достоинством выдержал это испытание и начал всё чаще перебивать своего соперника.

Таким образом, на двоих они собрали свыше 200 силовых ударов за 15 минут поединка. Но победителем этого перфоманса стал всё же Физиев. Элита UFC была в диком восторге от характера их схватки. Лучше всех на этот счёт высказался Уолт Харрис:



«Этот бой — всё, о чём я мечтал».

Макс Холлоуэй — Яир Родригес, 13.11.2021, UFC Fight Night 197

Один из самых беспощадных боёв года, который отправил обоих бойцов на больничную койку. Пять раундов жеcтокой зарубы потрепали не только нервы болельщикам, но и лица Холлоуэя и Родригеса. Хотя все были уверены, что Холлоуэй задавит Родригеса своим высоким темпом и разберётся с ним досрочно. Но Яир смог посрамить скептиков, показав свой порох в пороховнице даже после двух лет отсутствия в октагоне. Родригес принял правила игры Холлоуэя и даже выиграл первый раунд.

Они в действительности не щадили ни себя, ни того парня напротив. Уже в начале третьего раунда бойцы на двоих преодолели отметку в 250 значимых ударов, идя ноздря в ноздрю. Кроме того, они показали свои скиллы в грэпплинге. Холлоуэй даже сподобился на совершение тейкдауна, что мы давно не видели в его исполнении. А Родригес удивил своей живучестью, неоднократно выбираясь из партера. Вдобавок Яир сразу же отвечал своими тейкдаунами. И при этом они не выглядели измотанными за пять раундов в высоком темпе.



Помимо непрерывных заруб на протяжении 25 минут бойцы исполняли эффектные удары и приёмы. Яир не забывал уклоняться и играючи уходить в бок, находясь у сетки. Ещё мексиканец наносил разящие бэкфисты и исполнил крутой приём из эквилибристики, который не оставил никого равнодушным. А Макс, который считается одним из лучших боксеров в UFC, пытался закончить бой гильотиной. Топы полулёгкого веса удивили не только своей несгибаемостью и воле к победе, а еще нестандартными действиями, за что заслужили своё упоминание в этой номинации.

Александр Волкановски — Брайан Ортега, 25.09.2021, UFC 266

Даниэль Кормье назвал их поединок лучшим в истории полулегкого веса. Бойцы проявили несгибаемую волю, которая присуща единицам. Да, на судейских записках Волкановски с явным преимуществом переиграл Ортегу (50:45, 50:44 и 49:46), но ключевые эпизоды произошли на канвасе в третьем и четвертом раундах, когда Волкановски был близок к поражению.



Обладатель чёрного пояса по джиу-джитсу Ортега имел несколько роскошных шансов задушить Волкановски. Один из них случился во время избиения со стороны Александра, однако увёртливый Брайан смог накинуть «треугольник» на чемпиона и повалить его на канвас. Однако австралиец каким-то непостижимым образом выбирался из плотных захватов искусного грэпплера, переходя в маунт, откуда осыпал Брайана градом из хлёстких ударов.

Состояние Ортеги по окончании третьего раунда было настолько плачевным, что он не мог встать. Однако рефери не остановил бой, и американец при помощи секундантов смог подняться на ноги. К чести претендента стоит отметить его выносливость, позволившую ему совершить ещё одну попытку финишировать чемпиона в четвертой пятиминутке, выйдя на удушающий со спины.



Но Волкановски доказал, что носит чемпионский пояс неспроста и снова выкарабкался, устроив настоящий ад в маунте, разбив Ортегу в пух и прах. Хотя Брайан пропустил много ударов, лёжа на спине, но он не сдавался и дотерпел до сирены. А затем героически выстоял в последней пятиминутке, будучи выжатым до последней капли. Не зря DC отметил этот бой.