Пётр Ян рассказал про потерю своих сильных сторон
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Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился мыслями относительно целесообразности проводить больше времени в Дагестане и работы над борьбой.
«Многие говорят об этом, но тут всё в совокупности. Здесь джиу-джитсу больше сработало, выход из-за спины. В Дагестане мы больше работаем над защитой от тейкдаунов. Я немножко потерял свои сильные стороны. Я всегда перебивал, дрался, переламывал соперников. Немножко стал планировать много, выстраивать тактический поединок, осторожничать, ещё что-то. Нужно просто сносить, бить соперников, тогда они ломаются», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Ян рассказал про потерю своих сильных сторон:
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