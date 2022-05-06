Пётр Ян рассказал про потерю своих сильных сторон

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории, российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поделился мыслями относительно целесообразности проводить больше времени в Дагестане и работы над борьбой.



«Многие говорят об этом, но тут всё в совокупности. Здесь джиу-джитсу больше сработало, выход из-за спины. В Дагестане мы больше работаем над защитой от тейкдаунов. Я немножко потерял свои сильные стороны. Я всегда перебивал, дрался, переламывал соперников. Немножко стал планировать много, выстраивать тактический поединок, осторожничать, ещё что-то. Нужно просто сносить, бить соперников, тогда они ломаются», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ян рассказал про потерю своих сильных сторон: