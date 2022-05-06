Пётр Ян ответил, станет ли его угловым легендарный Олег Тактаров

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, может ли легендарный российский боец MMA Олег Тактаров стать его угловым.

«Олег Николаевич имеет опыт, сам выступал, тренировался всю жизнь. Но у него стилистика поединка, база чуть другие. Он заточен под самбо, под болевые приёмы. Я же стараюсь минимизировать этот момент, так как не являюсь базовым борцом.

С точки зрения советов у нас есть с ним небольшой контакт. Он прошёл этот путь тоже. Но в плане углового — не знаю. Угловой какой должен быть? Иногда важно тебя эмоционально зарядить. Пусть даже матерится! Не имеет значения, как он выразился. Кто не матерился? Да, где-то на камеру это сказал, но человек тоже на эмоциях, хочет как-то подбодрить. В этом и есть искренность, когда он не пытается что-то из себя строить. Это тоже показатель», — передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Может ли Тактаров оказаться в углу Яна?