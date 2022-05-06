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Пётр Ян объяснил, почему вышел на бой со Стерлингом без российского флага

Пётр Ян объяснил, почему вышел на бой со Стерлингом без российского флага
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Известный российский боец ММА Пётр Ян поделился мнением о ситуации с возможностью демонстрации национальных флагов на турнирах UFC. На поединок с американцем Алджэмейном Стерлингом на UFC 273 Ян выходил без флага России.

«До турнира с флагами не разрешали выходить. Никто не говорил, что запрещается выходить с флагами. Ситуация была такая, что на трибунах просто освистывали. Сделали так, чтобы не провоцировать публику. Все знают, откуда я, просто избежали провокационного момента. Уже был турнир, где запрещали выходить с флагами. Решили, что так будет лучше», — передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, бой Яна и Стерлинга завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

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