«В Африке, видимо, было больше денег». Тактаров — о недовольстве Нганну контрактом с UFC

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись мыслями о чемпионе UFC в тяжёлом весе Фрэнсисе Нганну. Ранее Нганну не раз заявлял, что не станет больше драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как там платят больше.

«Сын прислал информацию, что Нганну плачет, как всегда. В Африке у него, видимо, было больше денег и возможностей. Платят, мол, ему около миллиона или восемьсот тысяч, плюс-минус. А Фьюри, который битком заполняет стадионы, которого реально смотрит весь мир, зарабатывает целых 27 миллионов.



Такое качество присуще людям, которые вышли из бедности. Но самое главное, что у них бедность в голове, потому что я уверен, что и Фьюри никогда много не зарабатывал в детстве. Вряд ли его семья имела какие-то деньги. Но он к этому так относится — идёт и идёт, хорошо. Не слышал, чтобы он плакался, что ему мало дают. Есть менеджеры для этого — пусть работают. Так вот сыну я тогда написал цифру 50. Это был мой ответ. Догадайтесь, что это было. Я за три боя получил 50 тысяч. Но я знал, что приехал сниматься в кино, и мне было по барабану, сколько я получаю», — сказал Тактаров.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

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