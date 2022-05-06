«В Африке, видимо, было больше денег». Тактаров — о недовольстве Нганну контрактом с UFC

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись мыслями о чемпионе UFC в тяжёлом весе Фрэнсисе Нганну. Ранее Нганну не раз заявлял, что не станет больше драться по нынешнему контракту с UFC, базовый оклад по которому составляет от $ 500 тыс. до $ 600 тыс. Фрэнсис высказывал мнение, что частью его следующего контракта должен стать бокс, так как там платят больше.
«Сын прислал информацию, что Нганну плачет, как всегда. В Африке у него, видимо, было больше денег и возможностей. Платят, мол, ему около миллиона или восемьсот тысяч, плюс-минус. А Фьюри, который битком заполняет стадионы, которого реально смотрит весь мир, зарабатывает целых 27 миллионов.
Такое качество присуще людям, которые вышли из бедности. Но самое главное, что у них бедность в голове, потому что я уверен, что и Фьюри никогда много не зарабатывал в детстве. Вряд ли его семья имела какие-то деньги. Но он к этому так относится — идёт и идёт, хорошо. Не слышал, чтобы он плакался, что ему мало дают. Есть менеджеры для этого — пусть работают. Так вот сыну я тогда написал цифру 50. Это был мой ответ. Догадайтесь, что это было. Я за три боя получил 50 тысяч. Но я знал, что приехал сниматься в кино, и мне было по барабану, сколько я получаю», — сказал Тактаров.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 6 мая 2022
-
18:13
-
17:35
-
17:00
-
16:56
-
16:17
-
15:43
-
14:33
-
14:00
-
13:41
-
13:00
-
12:41
-
11:51
-
11:09
-
10:59
-
10:54
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:50
-
09:17
-
09:00
-
08:55
-
07:46
-
07:34
-
07:15
-
07:02
-
06:55
-
06:40
-
04:08
-
04:01
-
03:51
-
03:38