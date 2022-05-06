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«Смотрел его бой в деревне». Хамзин мечтает подраться с Масвидалем

«Смотрел его бой в деревне». Хамзин мечтает подраться с Масвидалем
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Российский боец ММА Ильяс Хамзин заявил, что хотел бы провести поединок с американцем Хорхе Масвидалем.

«С кем хочу подраться? Масвидаль. Я даже о боях не знал, не видел. Смотрел его бои в деревне. Потом узнал, что это Масвидаль. Я многому у него научился.

Нападение Хорхе на Ковингтона? Я не думаю, что он нарочно туда приехал. Так бывает. Я думаю, что Колби его провоцировал, так бывает», — передаёт слова Хамзина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Хамзин на турнире RCC 11 в Екатеринбурге нокаутировал Виктора Фигейредо. Боец клуба «Архангел Михаил» одержал победу менее чем за минуту.

В главном поединке вечера состоится бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова.

Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем.

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