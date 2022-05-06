«Смотрел его бой в деревне». Хамзин мечтает подраться с Масвидалем
Поделиться
Российский боец ММА Ильяс Хамзин заявил, что хотел бы провести поединок с американцем Хорхе Масвидалем.
«С кем хочу подраться? Масвидаль. Я даже о боях не знал, не видел. Смотрел его бои в деревне. Потом узнал, что это Масвидаль. Я многому у него научился.
Нападение Хорхе на Ковингтона? Я не думаю, что он нарочно туда приехал. Так бывает. Я думаю, что Колби его провоцировал, так бывает», — передаёт слова Хамзина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Хамзин на турнире RCC 11 в Екатеринбурге нокаутировал Виктора Фигейредо. Боец клуба «Архангел Михаил» одержал победу менее чем за минуту.
В главном поединке вечера состоится бой Ивана Штыркова и Михаила Колобегова.
Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем.
Новость по темеИльяс Хамзин нокаутировал Виктора Фигейредо за 58 секунд
Комментарии
- 6 мая 2022
-
19:32
-
19:15
-
19:00
-
18:16
-
18:13
-
17:35
-
17:00
-
16:56
-
16:17
-
15:43
-
14:33
-
14:00
-
13:41
-
13:00
-
12:41
-
11:51
-
11:09
-
10:59
-
10:54
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:50
-
09:17
-
09:00
-
08:55
-
07:46
-
07:34
-
07:15
-
07:02
-
06:55
-
06:40
Партнерский контент