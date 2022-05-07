Тиму Цзю сделали операцию на обеих руках

Австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю перенёс операцию на обеих руках. В скором времени Цзю отправится в США, где состоится поединок между аргентинцем Брайаном Кастаньо и американцем Джермеллом Чарло. Ожидается, что Тимофей сразится с победителем боя.



«Последние несколько боёв Тим дрался с больными руками, поэтому, учитывая длительный период времени, который у нас есть в ожидании матча-реванша между Кастаньо и Чарло, было разумно решить эту проблему. Мы провели корректирующую операцию, чтобы точно знать, что руки Тима будут готовы к самому большому бою в его жизни», — приводит слова менеджера Цзю Глена Дженнингса BoxingScene со ссылкой на Courier Mail.



Реванш между Кастаньо и Чарло состоится 14 мая.

Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:

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