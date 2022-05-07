Полный кард турнира UFC 274 с главным боем Оливейра — Гэтжи

В ночь с 7 на 8 мая мск состоится турнир UFC 274, в главном поединке которого сразятся чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Напомним, Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.
Основной кард:
Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи
Роуз Намаюнас — Карла Эспарза
Майкл Чендлер — Тони Фергюсон
Маурисиу Руа — Овинс Сен-Прё
Дональд Серроне — Джо Лозон
Предварительный кард:
Андре Фиальо — Кэмерон Ванкэмп
Рэнди Браун — Калин Уильямс
Мэйси Чиассон — Норма Дюмонт
Брэндон Ройвал — Мэтт Шнелл
Благой Иванов — Маркус Рожериу де Лима
Дэнни Робертс — Франсиско Триналдо
Трейси Кортес — Мелисса Гатто
Клейдсон Родригес — Си-Джей Вергара
Ариани Карнелоси — Лупита Годинез
Фернандо Гарсия — Джорни Ньюсон.
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