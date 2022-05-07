Полный кард турнира UFC 274 с главным боем Оливейра — Гэтжи

В ночь с 7 на 8 мая мск состоится турнир UFC 274, в главном поединке которого сразятся чемпион промоушена в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гэтжи. Напомним, Оливейра провалил взвешивание, из-за чего лишится чемпионского пояса.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи

Роуз Намаюнас — Карла Эспарза

Майкл Чендлер — Тони Фергюсон

Маурисиу Руа — Овинс Сен-Прё

Дональд Серроне — Джо Лозон

Предварительный кард:

Андре Фиальо — Кэмерон Ванкэмп

Рэнди Браун — Калин Уильямс

Мэйси Чиассон — Норма Дюмонт

Брэндон Ройвал — Мэтт Шнелл

Благой Иванов — Маркус Рожериу де Лима

Дэнни Робертс — Франсиско Триналдо

Трейси Кортес — Мелисса Гатто

Клейдсон Родригес — Си-Джей Вергара

Ариани Карнелоси — Лупита Годинез

Фернандо Гарсия — Джорни Ньюсон.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.