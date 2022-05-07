Джонс объяснил, почему согласился ждать поединок с Миочичем до осени

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс высказался о ситуации с дебютным боем в тяжёлом весе. Ранее стало известно, что Джонс проведёт поединок с экс-чемпионом Стипе Миочичем. Изначально Джон планировал подраться летом, но теперь этот бой должен состояться в сентябре.



«Изначально мне говорили, что это будет июль. Я думаю, что Стипе тоже говорили эту дату. Я слышал, что он много занимался с железом, но мало спарринговал. Он хотел быть в лучшей форме. Я понимаю и уважаю это. Стипе — великий чемпион. Он заслуживает такого отношения. Думаю, что он попросил сдвинуть бой на 24 сентября.



Надеюсь, что этот поединок состоится в Лас-Вегасе. Я тренировался по три раза в день в течение двух лет. Я близок к дебюту в тяжёлом весе. Почему бы не подождать ещё немного?» — сказал Джонс во время прямого эфира в соцсетях.

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