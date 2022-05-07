Джонс объяснил, почему согласился ждать поединок с Миочичем до осени

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс высказался о ситуации с дебютным боем в тяжёлом весе. Ранее стало известно, что Джонс проведёт поединок с экс-чемпионом Стипе Миочичем. Изначально Джон планировал подраться летом, но теперь этот бой должен состояться в сентябре.
«Изначально мне говорили, что это будет июль. Я думаю, что Стипе тоже говорили эту дату. Я слышал, что он много занимался с железом, но мало спарринговал. Он хотел быть в лучшей форме. Я понимаю и уважаю это. Стипе — великий чемпион. Он заслуживает такого отношения. Думаю, что он попросил сдвинуть бой на 24 сентября.
Надеюсь, что этот поединок состоится в Лас-Вегасе. Я тренировался по три раза в день в течение двух лет. Я близок к дебюту в тяжёлом весе. Почему бы не подождать ещё немного?» — сказал Джонс во время прямого эфира в соцсетях.
- 7 мая 2022
-
20:00
-
19:19
-
17:58
-
16:49
-
16:08
-
15:27
-
14:44
-
14:25
-
13:38
-
12:55
-
12:23
-
11:47
-
11:13
-
10:34
-
10:00
-
09:57
-
09:17
-
08:00
-
06:44
-
01:52
-
00:59
-
00:47
-
00:38
- 6 мая 2022
-
23:11
-
22:48
-
22:33
-
22:23
-
22:08
-
21:56
-
21:42
-
21:36
-
21:28
-
21:19
-
20:30
-
20:22