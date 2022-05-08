«Скала» Джонсон — о нокауте Чендлера: следующий бой ещё не объявлен, а билеты уже проданы

Популярный голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон отреагировал на исход поединка основного карда UFC 274, в котором сошлись представители лёгкого веса 36-летний американец Майкл Чендлер и его 38-летний соотечественник Тони Фергюсон.
«Какой невероятный нокаут от Чендлера. Браво. Браво. И вдобавок к этому он только что сделал по-настоящему захватывающую рекламу своего следующего боя, который ещё даже не представлен. А все билеты уже проданы. Яркий бой, отличная проморабота – это особый навык, который хорошо оплачивается в UFC», — написал Джонсон в своих социальных сетях.
Напомним, бой завершился победой нокаутом в исполнении Чендлера на первых секундах второго раунда. Он отправил своего оппонента в глубокий нокаут резким ударом ноги в голову.
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