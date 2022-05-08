«Джастин, ты обещал ад». Физиев отреагировал на досрочную победу Оливейры в бою с Гэтжи

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался о победе, одержанной бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке с представителем США Джастином Гэтжи.
«Поздравляю, Чарльз. Ты настоящий чемпион. Джастин, ты обещал ад, но это было похоже на рай», — написал Физиев в своих социальных сетях.
Бой Оливейры и Гэтжи состоялся в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» в рамках турнира UFC 274. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние завершилось досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.
7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 8 мая 2022
-
11:15
-
11:13
-
10:44
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:24
-
10:11
-
10:08
-
09:58
-
09:50
-
09:49
-
09:45
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:15
-
09:14
-
09:06
-
08:59
-
08:48
-
08:44
-
08:42
-
08:28
-
08:27
-
08:14
-
08:13
-
08:03
-
08:02
-
07:59
-
07:49
-
07:45
-
07:37