«Джастин, ты обещал ад». Физиев отреагировал на досрочную победу Оливейры в бою с Гэтжи

Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев высказался о победе, одержанной бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке с представителем США Джастином Гэтжи.



«Поздравляю, Чарльз. Ты настоящий чемпион. Джастин, ты обещал ад, но это было похоже на рай», — написал Физиев в своих социальных сетях.



Бой Оливейры и Гэтжи состоялся в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» в рамках турнира UFC 274. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние завершилось досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде. Пояс в этом дивизионе, однако, остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре:

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