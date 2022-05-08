Цзю прокомментировал победу Бивола над Альваресом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о победе россиянина Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.



«Оба бойца заявили о реванше. Если прописан он в контракте, думаю, обязательно будет. Есть такое выражение: последовательность. Именно это больше всего понравилось: тот план, та стратегия, которые были выбраны, — были выполнены. Шансы есть всегда.



Дмитрий сегодня показал, что он молодец. Я очень рад за него. Но Альварес не зря считается лучшим count to count боксёром. Мексиканец попробует что-то сделать в следующий раз. Я надеюсь, в этот момент и Дмитрий что-то новое придумает. И, если этот бой состоится, Бивол выиграет матч-реванш», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: