«Вы вообще понимаете, что случилось?» Тактаров — о бое Бивола и Альвареса

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о победе россиянина Дмитрия Бивола в поединке с Саулем Альваресом из Мексики.
«В первую очередь хочу поздравить Вадима Корнилова, менеджера Дмитрия, и его отца Сашу Корнилова. Всё-таки это приятно, когда сын достиг таких успехов как менеджер. Вы вообще понимаете, что случилось? Сегодня в одни ворота был побит Канело. Канело — самый лучший и раскрученный боксёр pound for pound в мире на данный момент, точнее, был. Первый раз я видел Канело уставшим. А Дмитрий был свеж. От последних раундов я получил эстетическое удовольствие. Ещё раз поздравляю. Особенно это важно в такой момент, как сейчас», — сказал Тактаров.
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
- 8 мая 2022
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