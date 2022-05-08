«Вы вообще понимаете, что случилось?» Тактаров — о бое Бивола и Альвареса

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о победе россиянина Дмитрия Бивола в поединке с Саулем Альваресом из Мексики.



«В первую очередь хочу поздравить Вадима Корнилова, менеджера Дмитрия, и его отца Сашу Корнилова. Всё-таки это приятно, когда сын достиг таких успехов как менеджер. Вы вообще понимаете, что случилось? Сегодня в одни ворота был побит Канело. Канело — самый лучший и раскрученный боксёр pound for pound в мире на данный момент, точнее, был. Первый раз я видел Канело уставшим. А Дмитрий был свеж. От последних раундов я получил эстетическое удовольствие. Ещё раз поздравляю. Особенно это важно в такой момент, как сейчас», — сказал Тактаров.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: