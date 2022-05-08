Эспарза после победы в бою с Намаюнас объявила, что выходит замуж

Американский боец смешанных единоборств Карла Эспарза высказалась по поводу победы в бою с соотечественницей Роуз Намаюнас на турнире UFC 274, а также рассказала, что выходит замуж.

«Я хотела проводить тейкдауны, но иногда приходится забыть о плане и действовать по ситуации.



Ты никогда не знаешь, чего ожидать от судей. Мне казалось, что я была первым номером, шла вперёд. Так что я согласна с решением. Но ситуация неприятная. Никому не понравилось бы участвовать в таком поединке.



Вышла в клетку и сделала всё, что было в моих силах. Забрала победу, и это самое главное. А на следующей неделе меня ждёт невероятное событие. Я выхожу замуж за любовь всей своей жизни», — сказала Эспарза на пресс-конференции после боя.