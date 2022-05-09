«Ты просто осёл». Макгрегор раскритиковал Гэтжи после боя с Оливейрой
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на результат боя бразильца Чарльза Оливейры и американца Джастина Гэтжи, который проходил на турнире UFC 274. Уже в первом раунде бразилец заставил соперника сдаться, он провёл удушение.
Перед боем Гэтжи утверждал, что он устроит для оппонента ад. Макгрегор, очевидно, остался разочарован увиденным.
«Гэтжи — просто осёл. Сколько он несёт ерунды. Продолжает и продолжает! Осёл! Человек с куриными мозгами. И у него такой же менеджер. Два бомжа», — написал Макгрегор в соцсетях.
Любопытно, что ранее Гэтжи говорил о планах отправить Макгрегора на пенсию.
Напомним, Оливейра в итоге не смог сохранить титул чемпиона UFC. Из-за проваленной весогонки его лишили пояса.
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