«Я боевой танк». Оливейра высказался по поводу победы в бою с Гэтжи

32-летний бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу своей победы в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 274.

«Я очень счастлив. Особенно после того, какую работу мы проделали с командой. Она окупилась. Мы много работали над сабмишенами, и это наше наследие. Оно преумножается благодаря работе, которую мы проводим. Мы показали, как зовут чемпиона. Его имя — Чарльз Оливейра.

Я знал, что Гэтжи всегда идёт вперёд. Я тоже иду напролом и знал, что так будет. Но я боевой танк и продолжал идти вперёд. Но побеждает тот, кто хочет этого больше. Я чемпион», — сказал Оливейра на пресс-конференции после боя.

Поединок завершился досрочной победой Оливейры удушающим приёмом уже в первом раунде. Таким образом, пояс в этом дивизионе остаётся вакантным, так как Чарльз провалил контрольное взвешивание перед поединком.



Гэтжи потерпел четвёртое поражение в карьере при 23 победах в ММА. У Оливейры же это 33-я победа в ММА и 11-я кряду в UFC.