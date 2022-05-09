Камил Гаджиев высказался по поводу возможного боя между Оливейрой и Махачевым

Известный менеджер Камил Гаджиев высказал своё мнение по поводу возможного поединка между бойцами UFC Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
«Я слышал, что Ислам очень силён в партере. Это говорят люди, которые с ним тренировались, это говорит Хабиб. Когда они это говорят, это что-то значит. Возможно, если он начнёт сразу атаковать внизу, не факт, что это закончится приёмом, но он сможет измотать Оливейру. Я слышал такое про Ислама. Мы знаем, что Хабиб также делал. Он переводил ещё в первом раунде и начинал в партере много работать, лишая соперника сил, сковывая его, забирая у него те самые силы, которые нужны в длинных боях.
Мы же говорим о возможном чемпионском поединке между Оливейрой и Махачевым. Я думаю, что эта тактика принесёт успех. Но не надо думать, что борьба – это единственный аргумент Махачева в бою с Оливейрой. Я думаю, что Ислам более чем в состоянии с Оливейрой и в стойке поработать. Да, Чарльз очень опасный, искусный. Но сказать, что Оливейра работает в стойке на голову выше Ислама нельзя», – заявил Гаджиев в интервью Metaratings.
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