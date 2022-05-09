Намаюнас – о бое на UFC 274: простите, что облажалась. Чувствую себя дерьмовым человеком

29-летняя американка Роуз Намаюнас, уступившая пояс в женском минимальном весе UFC Карле Эспарзе раздельным решением судей на прошедшем турнире UFC 274, опубликовала заявление, в котором извинилась за результат и пообещала вернуться в гораздо лучшей форме.

«Простите все, что я облажалась. Определённо чувствую себя дерьмовым человеком, но это сделает меня лучшим бойцом, сейчас я лишь снимаю шляпу перед Карлой и благодарю всех, кто был рядом со мной», — гласит публикация Намаюнас в одной из социальных сетей.

Напомним, победу раздельным решением судей (47-48, 49-46, 48-47) одержала Эспарза. Таким образом, она стала обладательницей титула в минимальном женском весе. Для Эспарзы победа стала 19-й в ММА при шести поражениях. На счету её соотечественницы Роуз Намаюнас — 11 побед и пять поражений.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights