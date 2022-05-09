«Он смотрелся отлично, пока его не поймали». Уайт высказался о поражении Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу проигрыша американского бойца Тони Фергюсона в бою с соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 274.

«Это не было разгромом. Он вышел и смотрелся отлично, пока его не поймали. А пропустить удар может каждый», — сказал Уайт на пресс-конференции после боя.

Напомним, Чендлер отправил Фергюсона в нокаут ударом ноги в голову на первых секундах второго раунда. После боя Тони был доставлен в больницу. Для него поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.

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