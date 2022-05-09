Дана Уайт смотрел бой Бивола и Канело во время турнира UFC 274

В одной из социальных сетей появилась фотография, на которой президент UFC Дана Уайт смотрит боксёрский поединок между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом во время турнира UFC 274.

Фотография была сделана во время титульного боя, в котором сошлись представительницы минимального женского веса 29-летняя американка Роуз Намаюнас и её 34-летняя соотечественница Карла Эспарза.

Напомним, в поединке с Альваресом Бивол провёл защиту титула в полутяжёлой весовой категории. Альварес же является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Представитель Мексики потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах. Его последнее поражение датируется 2013 годом, когда он уступил Флойду Мейвезеру-младшему.

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