Эспарза — о Намаюнас: трудно драться с кем-то, кто этого не хочет

Американский боец смешанных единоборств Карла Эспарза высказалась по поводу своего противостояния с соотечественницей Роуз Намаюнас, с которой она встречалась на турнире UFC 274.
«Я не чувствую, что Роуз взвинтила темп. Будучи чемпионом, ты должна идти вперёд и говорить: «Это мой восьмиугольник». Я не чувствую, что она была достаточно агрессивна, чтобы сказать: «Эй, это моя победа», – так что в конце концов пояс достался мне, и, если она хочет реванша, я согласна.
Я очень хочу поставить точку. Мне неприятно это говорить, но трудно драться с кем-то, кто этого не хочет», — приводит слова Эспарзы MMA Fighting.
Ранее Намаюнас рассказала о том, что судьи несправедливо отдали победу Эспарзе.
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