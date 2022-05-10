Чарльз Оливейра поддержал Фергюсона после поражения. Тони ответил ему

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра написал слова поддержки американскому бойцу Тони Фергюсону после его поражения в поединке с Майклом Чендлером на турнире UFC 274. Чендлер нокаутировал Тони ярким ударом ногой в челюсть во втором раунде турнира.



«Мы среди больших собак, так что взлёты и падения — часть нашего пути. Я очень восхищаюсь тобой, Тони. У тебя есть история внутри октагона. Вперёд, Эль Кукуй! Если хочешь, то можем вместе потренироваться в штаб-квартире ChuteBoxe в Сан-Паулу перед твоим следующим боем, брат!» — написал Чарльз Оливейра в своих социальных сетях.



Ответ Фергюсона не заставил себя долго ждать.



«Был рад тебя слышать. Оставайся сосредоточенным, Чак. Не позволяй своей команде снова провалить взвешивание, хорошо? Скоро увидимся, малыш. Будь хорошим парнем, чемпион!» — ответил на сообщение Оливейры Фергюсон.



Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.



Для Тони поражение в поединке с Чендлером стало четвёртым кряду. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.