Обновлённый рейтинг UFC. Махачев, Царукян и Физиев потеряли позиции в лёгком дивизионе

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, многие бойцы лёгкого дивизиона, включая Ислама Махачева, Рафаэля Физиева и Армана Царукяна, потеряли свои позиции.

Это связано с тем, что бывший обладатель пояса Чарльз Оливейра не смог уложиться в вес в титульном поединке с Джастином Гэтжи. Сам бой завершился победой бразильца, поэтому пояс остался вакантным и большинство бойцов опустились на одну строчку. Сам Гэтжи опустился сразу на два пункта и теперь занимает третью позицию.

Стоит отметить, что Роуз Намаюнас после своего поражения Карле Эспарзе опустилась на четвёртое место в женском рейтинге вне зависимости от весовой категории. Сама Эспарза поднялась на две строчки и теперь идёт шестой.