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«Победитель получит пару официальных перчаток». Фергюсон устроил розыгрыш в соцсетях

«Победитель получит пару официальных перчаток». Фергюсон устроил розыгрыш в соцсетях
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Американский боец Тони Фергюсон опубликовал новую запись в своих социальных сетях после поражения в бою с соотечественником Майклом Чендлером.

«Угадайте, кто вернулся на просторы интернета?

Угадай, сколько я вешу, и не забудь про запятую. Победитель выиграет пару официальных подписанных перчаток UFC», — написал Фергюсон.

Напомним, после боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм. Ещё до этого поединка президент UFC Дана Уайт говорил, что Фергюсон сохранит контракт с организацией вне зависимости от исхода боя.

Поражение в поединке с Чендлером стало для него четвёртым кряду. Ранее он проиграл Джастину Гэтжи, Чарльзу Оливейре и Бенеилу Дариушу.

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