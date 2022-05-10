Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик подписали контракт на очный бой по боксу

Известные российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик проведут очный бой в сентябре. Об этом рассказал Емельяненко, разместив соответствующий пост в своём телеграм-канале.
«Дождались! Бой с Дациком в сентябре по боксу!», — написал Александр.
Поединок будет транслироваться на федеральных каналах. Оба бойца уже подписали контракт.
В последнем бою Александр встречался уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы провели поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
«Пашем». А. Емельяненко показал, как работает на груше:
Дацик в последнем бою встречался с бразильским кикбоксёром Сауло Кавалари и одержал победу техническим нокаутом. Поединок состоялся в рамках полуфинала Гран-при тяжеловесов вечера бокса промоушена PRAVDA. Победа была добыта Вячеславом ещё в первом раунде. Соперники боксировали в ретро-перчатках.
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