Скандалисты с тюремным опытом. Емельяненко и Дацик — в шаге от настоящей разборки в ринге

Кажется, один из самых ожидаемых боёв российского поп-ММА становится реальностью. Знаменитый Александр Емельяненко в своём телеграм-канале объявил, что переговоры по боксёрскому поединку с Вячеславом Дациком находятся в «околофинальной» стадии. Два скандальных бойца давно и крепко недолюбливают друг друга, поэтому схватка точно будет интересной. А в какой сейчас форме находятся ветераны?

Емельяненко-младший после выхода из очередного загула ведёт себя очень активно. Александр много говорит и часто дерётся — правда, с переменным успехом. После лёгкой победы в кулачном бою с Артёмом Тарасовым брат Фёдора без шансов проиграл Марсио Сантосу по правилам ММА, сдавшись уже в первом раунде. Следом Емельяненко снова подрался на голых кулаках, с трудом одолев 51-летнего Джеффа Монсона.

Дацик тоже не сидит на месте. Рыжий Тарзан оставил в прошлом проблемы с законом, полностью переключившись на спортивную и медийную карьеру. Про смешанные единоборства Вячеслав уже не вспоминает, дерясь только на голых кулаках или по правилам бокса. Какое-то время Дацик почти не проигрывал, но в последнем бою неожиданно уступил Зелимхану Пулемётчику спорным судейским решением.

Фаворита в поединке Емельяненко и Дацика выделить непросто. У обоих ветеранов проблемы с выносливостью, постепенно от них уходит даже знаменитый удар. На голых кулаках больше шансов имел бы Рыжий Тарзан, но в боксе оппоненты будут действовать примерно одинаково. Если исход не решится в первом-втором раундах, бой наверняка дойдёт до судейского решения — скорости упадут слишком сильно.

Помимо результата, интригой будет и общение соперников после боя. Возможно, как это часто бывает, «хорошая драка» приведёт к примирению враждующих сторон. С другой стороны, Александр и Вячеслав успели наговорить друг другу столько оскорблений, что такое будет сложно простить. В общем, если поединок состоится, его стоит смотреть в обязательном порядке. Как Емельяненко, так и Дацик — слишком интересные персонажи.