Россиянин Ринат Фахретдинов — о предстоящем дебюте в UFC: Дана, готовь бонус
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов обратился к президенту UFC Дане Уайту. В настоящее время Ринат готовится к дебюту в американском промоушене. Ранее сообщалось, что 4 июня Фахретдинов проведёт поединок с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.
«Дана, готовь бонус — будет яркое шоу. Я намерен читать стихи Лермонтова в бою», — написал Фахретдинов.
Фахретдинов стал бойцом UFC в январе прошлого года после победы на турнире UAE Warriors.
Недавно стало известно, что Дана Уайт во время турнира UFC 274 смотрел боксёрский поединок с участием россиянина Дмитрия Бивола и представителя Мексики Сауля Альвареса. Бивол, напомним, успешно защитил титул в полутяжёлой весовой категории.
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