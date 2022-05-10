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Россиянин Ринат Фахретдинов — о предстоящем дебюте в UFC: Дана, готовь бонус

Россиянин Ринат Фахретдинов — о предстоящем дебюте в UFC: Дана, готовь бонус
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов обратился к президенту UFC Дане Уайту. В настоящее время Ринат готовится к дебюту в американском промоушене. Ранее сообщалось, что 4 июня Фахретдинов проведёт поединок с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.

«Дана, готовь бонус — будет яркое шоу. Я намерен читать стихи Лермонтова в бою», — написал Фахретдинов.

Фахретдинов стал бойцом UFC в январе прошлого года после победы на турнире UAE Warriors.

Недавно стало известно, что Дана Уайт во время турнира UFC 274 смотрел боксёрский поединок с участием россиянина Дмитрия Бивола и представителя Мексики Сауля Альвареса. Бивол, напомним, успешно защитил титул в полутяжёлой весовой категории.

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