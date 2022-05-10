Россиянин Ринат Фахретдинов — о предстоящем дебюте в UFC: Дана, готовь бонус

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов обратился к президенту UFC Дане Уайту. В настоящее время Ринат готовится к дебюту в американском промоушене. Ранее сообщалось, что 4 июня Фахретдинов проведёт поединок с представителем Греции Андреасом Михайлидисом.



«Дана, готовь бонус — будет яркое шоу. Я намерен читать стихи Лермонтова в бою», — написал Фахретдинов.



Фахретдинов стал бойцом UFC в январе прошлого года после победы на турнире UAE Warriors.



Недавно стало известно, что Дана Уайт во время турнира UFC 274 смотрел боксёрский поединок с участием россиянина Дмитрия Бивола и представителя Мексики Сауля Альвареса. Бивол, напомним, успешно защитил титул в полутяжёлой весовой категории.