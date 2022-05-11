Фёдор Емельяненко поднялся на 3-е место в рейтинге Bellator

Бывший чемпион Pride и Rings 45-летний россиянин Фёдор Емельяненко поднялся на третье место в рейтинге тяжёлого веса Bellator.
6 апреля Райан Бейдер защитил титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе, победив Чейка Конго. В результате Конго опустился со второго места в рейтинге на четвёртое, Емельяненко занял третью строчку, а вторую позицию — Линтон Васселл. На первом месте располагается Валентин Молдавский.
Напомним, ранее российский боец сообщил, что планирует провести последний бой в карьере в августе за титул чемпиона Bellator. Фёдор выразил желание сразиться с обладателем чемпионского пояса — Бейдером, который находится на первой строчке.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
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