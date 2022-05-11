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Дрозд: как Ковалёв будет выглядеть после простоя — это пальцем в небо

Дрозд: как Ковалёв будет выглядеть после простоя — это пальцем в небо
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился мнением о скором возвращении Сергея Ковалёва, который проведёт поединок против Тервела Пулева в тяжёлом весе.

«Мы все давно не видели Ковалёва и понимаем, что в полутяжах он самый крутой боксёр в своём весе. Но как он сейчас будет выглядеть – это пальцем в небо. Если он выходит на ринг, значит, должен выглядеть хорошо. И я надеюсь, он будет в хорошей форме. Пока мы не понимаем, как он будет в этом весе боксировать. Думаю, это в любом случае будет конкурентный поединок», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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