Шлеменко — о бое с Емельяненко: зачем ловить хайп на человеке, который загубил здоровье?
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко высказался по поводу возможного противостояния с соотечественником Александром Емельяненко.
«С Емельяненко драться не хотелось бы. Зачем мне ловить хайп на человеке, который загубил своё здоровье? Да и такой истории, как у них с Дациком, у нас нет. Их история длится уже многие годы. А тут смысла нет — просто хайпануть, заработать очки? Для меня смысла нет. Я буду драться с тем, кто победил Александра. Причём победил абсолютно разгромно», — приводит слова Шлеменко Legalbet.
Ранее Шлеменко высказался по поводу конфликта с Фёдором Емельяненко.
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