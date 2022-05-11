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Гай Германика продаёт документальный фильм о Емельяненко за 50 млн рублей на Авито

Гай Германика продаёт документальный фильм о Емельяненко за 50 млн рублей на Авито
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Российский режиссер Валерия Гай Германика продаёт документальный фильм «Емельяненко», который был выпущен в 2020-ом году за 50 миллионов рублей. Публикация уже появилась на интернет-сервисе «Авито». Об этом она сообщила в своём Telergram-канале.

«Продается уникальный запрещённый фильм культового режиссера Валерии Гай Германики. Будет отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей.

Боец ММА Александр Емельяненко — самый известный персонаж в российском спорте. Бывший чемпион мира, герой многочисленных мемов дебошир Емельяненко живет так как ему нравится. Друг Рамзан Кадыров, тренер, который не собирается делать поблажек, белая лошадь, беспокойная мама, безответные звонки к дочери, случайные женщины, преданные фанаты, которые хотят сделать селфи со своим кумиром – временно отвлекают его от бутылки.
Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником – с самим собой», — говорится в описании к продаже.

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