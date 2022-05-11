Гай Германика продаёт документальный фильм о Емельяненко за 50 млн рублей на Авито

Российский режиссер Валерия Гай Германика продаёт документальный фильм «Емельяненко», который был выпущен в 2020-ом году за 50 миллионов рублей. Публикация уже появилась на интернет-сервисе «Авито». Об этом она сообщила в своём Telergram-канале.
«Продается уникальный запрещённый фильм культового режиссера Валерии Гай Германики. Будет отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей.
Боец ММА Александр Емельяненко — самый известный персонаж в российском спорте. Бывший чемпион мира, герой многочисленных мемов дебошир Емельяненко живет так как ему нравится. Друг Рамзан Кадыров, тренер, который не собирается делать поблажек, белая лошадь, беспокойная мама, безответные звонки к дочери, случайные женщины, преданные фанаты, которые хотят сделать селфи со своим кумиром – временно отвлекают его от бутылки.
Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником – с самим собой», — говорится в описании к продаже.
- 11 мая 2022
-
15:22
-
15:18
-
14:30
-
14:11
-
13:33
-
12:40
-
11:16
-
10:52
-
10:11
-
09:10
-
06:26
-
02:33
-
00:21
- 10 мая 2022
-
23:51
-
23:09
-
22:11
-
21:22
-
21:12
-
20:38
-
20:04
-
19:10
-
18:19
-
17:36
-
16:57
-
15:43
-
14:38
-
13:31
-
12:15
-
11:14
-
10:17
-
09:17
-
08:04
-
03:44
-
02:30
-
01:40