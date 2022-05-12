Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов. Видео
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Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов, после того как подписали контракт на бой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе.
Последний поединок Магомед Исмаилов провёл с представителем Нигерии Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.
Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.
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