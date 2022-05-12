Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов. Видео

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов. Видео
Комментарии

Российские бойцы смешанных единоборств Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов, после того как подписали контракт на бой. Поединок состоится в рамках турнира RCC 12 в Екатеринбурге в августе.

Последний поединок Магомед Исмаилов провёл с представителем Нигерии Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36). Всего в смешанных единоборствах Исмаилов одержал 18 побед, потерпел три поражения, а один бой закончился вничью.

Александр Шлеменко свой последний поединок провёл с Артуром Гусейновым в октябре прошлого года на турнире Eagle FC. Тогда Шлеменко одержал победу единогласным решением судей.

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE! Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов. Легенды сразятся за особый пояс. LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022