Исмаилов: Шлеменко бесит, что он расположен ко мне. Ему будет тяжело бить меня

Российский боец MMA Магомед Исмаилов высказал мнение, что Александру Шлеменко придётся непросто в поединке с ним, поскольку тот хорошо к нему относится.

«Я раздражаю Шлеменко? Сашу бесит, что он расположен ко мне. Ему будет тяжело бить меня.

Шлеменко некомфортно во время моих шуток, мы разные люди? Всегда должна быть «чёрная» сторона. А здесь — светлая. Конечно, светлая сторона — это веселье и положительное настроение. С другой стороны — угрюмость. Конечно, он немного меркнет под моим светом. Сейчас он будет смотреть это интервью, и, возможно, это тоже будет его раздражать. Но мне нужны любые эмоции Саши — расслабится он или разозлится. Пусть даст их как можно больше», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Евгений Нарижный.

Также посмотрите видео момента подписания контрактов Шлеменко и Исмаилова: